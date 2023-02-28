Песков счел преждевременными разговоры об участии Путина в выборах в 2024 году

Действующий глава государства еще не объявлял о своем участии в этих выборах

Запланированные в России на 2024 год выборы президента состоятся, хотя в условиях спецоперации ставился вопрос об их проведении. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что на фоне СВО изучался вопрос проведения выборов — как уже прошедших в сентябре 2022 года, так и планируемых на 2024 год. При этом "мы услышали в послании, что эти и другие должны быть", поскольку "это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы", напомнил Песков.

Пресс-секретарь Путина рассказал, что у него пока "никаких предвыборных или электоральных настроений нет", так как у президента "дел много" и "ему сейчас точно не до этого". Тем не менее, ближе к концу или к середине второй половины текущего года мы так или иначе будем вступать в электоральный сезон.

Пока от действующего главы государства не звучало никаких заявлений относительно его участия в президентских выборах 2024 года, напомнил Песков. Он заявил, что "пока еще чуть-чуть преждевременно" говорить о выдвижении кандидатуры Путина, поэтому "просто нужно набраться терпения", пишут "Известия".

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что выборы, запланированные на 2024 год, пройдут в соответствии с законом и с соблюдением всех демократических и конституционных процедур. Глава государства также отметил, что политические силы в России, несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, едины в вопросе безопасности и суверенитета страны.

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