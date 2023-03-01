Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

Что готовит первый день весны?
Овны
Надо сказать, март у вас не только на календаре, но и в жизни: Венера в вашем знаке жаждет романтики, а значит, наступила пора любви!
Тельцы
Если у вас есть друзья из категории серьезных или влиятельных людей, то сегодня можно обратиться к ним за советом или помощью. А дальше действуйте по ситуации.
Близнецы
Деньги, пусть и небольшие, сегодня поднимут вам настроение. Звезды также намекают на удачу в учебе и поездках - вы легко и играючи достигнете своих целей.
Раки
Луна в вашем знаке получает лучи поддержки и от Солнца, и от Сатурна, что сделает вас гораздо увереннее в себе. Прочувствуйте эту энергию несокрушимости!
Львы
Вы сможете навести порядок в семейных бумагах, отдать долги и заплатить налоги. А еще почувствуете огромную легкость, если измените обстановку в доме.
Девы
У вас сегодня сбываются желания и тайные надежды. Хорошая новость, поддержка друзей, удачная покупка или приятное знакомство сделают ваш день.
Весы
Вы настроены романтически - в первый день весны хочется любви, обожания и оглушительного счастья. Но эта среда благоприятна еще и для бизнеса, карьеры, учебы.
Скорпионы
Светила в водных знаках делают первый день весны очень комфортным и приятным. Вы в своей стихии, и вам будет легко везде, где вы окажетесь сегодня.
Стрельцы
Вы разберетесь с вопросами налогов, кредитов или социальных пособий. Не стесняйтесь пользоваться харизмой и умением очаровывать собеседников.
Козероги
Поиски подработки или более высокооплачиваемой работы могут увенчаться успехом! Ищите через друзей и знакомых, используйте их советы и просите вас рекомендовать.
Водолеи
Сатурн и Меркурий в вашем знаке сегодня окружены заботами нежной Луны. Будьте и вы помягче, старайтесь ни на кого не давить, и день порадует вас приятными событиями.
Рыбы
Весна в нежно-розовом цвете: звезды готовы дать вам в первый мартовский день все лучшее - улыбки, комплименты, поддержку окружающих и, конечно, везение!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"