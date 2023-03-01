Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

Что готовит первый день весны?

Овны

Надо сказать, март у вас не только на календаре, но и в жизни: Венера в вашем знаке жаждет романтики, а значит, наступила пора любви!

Тельцы

Если у вас есть друзья из категории серьезных или влиятельных людей, то сегодня можно обратиться к ним за советом или помощью. А дальше действуйте по ситуации.

Близнецы

Деньги, пусть и небольшие, сегодня поднимут вам настроение. Звезды также намекают на удачу в учебе и поездках - вы легко и играючи достигнете своих целей.

Раки

Луна в вашем знаке получает лучи поддержки и от Солнца, и от Сатурна, что сделает вас гораздо увереннее в себе. Прочувствуйте эту энергию несокрушимости!

Львы

Вы сможете навести порядок в семейных бумагах, отдать долги и заплатить налоги. А еще почувствуете огромную легкость, если измените обстановку в доме.

Девы

У вас сегодня сбываются желания и тайные надежды. Хорошая новость, поддержка друзей, удачная покупка или приятное знакомство сделают ваш день.

Весы

Вы настроены романтически - в первый день весны хочется любви, обожания и оглушительного счастья. Но эта среда благоприятна еще и для бизнеса, карьеры, учебы.

Скорпионы

Светила в водных знаках делают первый день весны очень комфортным и приятным. Вы в своей стихии, и вам будет легко везде, где вы окажетесь сегодня.

Стрельцы

Вы разберетесь с вопросами налогов, кредитов или социальных пособий. Не стесняйтесь пользоваться харизмой и умением очаровывать собеседников.

Козероги

Поиски подработки или более высокооплачиваемой работы могут увенчаться успехом! Ищите через друзей и знакомых, используйте их советы и просите вас рекомендовать.

Водолеи

Сатурн и Меркурий в вашем знаке сегодня окружены заботами нежной Луны. Будьте и вы помягче, старайтесь ни на кого не давить, и день порадует вас приятными событиями.

Рыбы

Весна в нежно-розовом цвете: звезды готовы дать вам в первый мартовский день все лучшее - улыбки, комплименты, поддержку окружающих и, конечно, везение!

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