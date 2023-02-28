В Кремле отметили открытость Путина к переговорам с Западом

При этом пока нет предпосылок для переговоров

Российский лидер Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для России достижение целей "предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями — то, что мы видим сейчас".

В Москве слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении продолжить диалог с Владимиром Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации, однако "за последнее время никаких инициатив не было", указал Песков. По его словам, Макрон сделал пять или шесть заявлений "о готовности звонить Путину и разговаривать", а в действительности "не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора".

Кроме того, пресс-секретарь президента поставил под вопрос содержание такого возможного разговора. Он подчеркнул, что "одно дело, когда вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое — когда вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать вовлеченность, причем на стороне одного из участников, в данном случае Украины", пишут "Известия".

Ранее глава МИД Франции Анн-Клер Лежандр назвала причину частых звонков Макрона Путину в самом начале спецоперации. Выяснилось, что французский президент связывался с российским лидером по просьбе Владимира Зеленского. В частности, Макрон обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС по просьбе украинского лидера.

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