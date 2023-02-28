МИД опроверг планы России по выходу из ВТО

Это отрицательно повлияло бы на российскую экономику

Россия не собирается отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Такое заявление сделал во вторник, 28 февраля, заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.

Дипломат подчеркнул, что относительно членства в ВТО позиция профильных ведомств, включая МИД России, осталась неизменной. Она заключается в том, что Москва считает ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов.

Возможный выход России из ВТО означал бы фактическое самоустранение от процессов международного разделения труда, "привел бы к снижению вовлеченности в глобальные цепочки производства и сбыта, негативно сказался бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей", указал Панкин.

С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, цитирует замминистра ТАСС.

В 2022 году Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В МИД заявили, что недружественные Москве государства ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы.

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