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МИД опроверг планы России по выходу из ВТО

09:00
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Это отрицательно повлияло бы на российскую экономику

Россия не собирается отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Такое заявление сделал во вторник, 28 февраля, заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.
Россия вышла из всех соглашений Совета Европы

Дипломат подчеркнул, что относительно членства в ВТО позиция профильных ведомств, включая МИД России, осталась неизменной. Она заключается в том, что Москва считает ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов.

Возможный выход России из ВТО означал бы фактическое самоустранение от процессов международного разделения труда, "привел бы к снижению вовлеченности в глобальные цепочки производства и сбыта, негативно сказался бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей", указал Панкин.

С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, цитирует замминистра ТАСС.

В 2022 году Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В МИД заявили, что недружественные Москве государства ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы.

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