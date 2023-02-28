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Посол России в США обвинил Вашингтон в многолетнем нарушении ДСНВ

09:16
  • вторник
  • 28 февраля 2023

При этом США пытаются свалить свою вину на Россию

Американские власти на протяжении многих лет действовали вразрез с основными положениями Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил в понедельник, 27 февраля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Дипломат счел факт многолетних существенных нарушений ДСНВ Соединенными Штатами неоспоримым. Он напомнил, что Вашингтон, следуя не согласованной с Россией процедуре, объявлял пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи, причем более сотни из них были “нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ". Российским инспекторам так и не предоставили возможность удостовериться в результатах проведенного переоборудования.

Кроме того, именно по вине США Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу, указал Антонов, хотя "если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ", сообщает ТАСС.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, хотя речь о полном выходе из договора не идет. В Кремле позднее отметили, что "как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится".

В ответ президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин совершил "ошибку", решив приостановить участие Москвы в ДСНВ.

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