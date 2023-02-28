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ЕС потребовал от Белграда признать независимость Косова

10:24
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Запад многократно усилил давление на Сербию

Подготовленное Евросоюзом соглашение требует от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного Косова.

Во время итоговой пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель радостно заявил, что на встрече в Брюсселе с текстом договора предварительно согласились лидеры Сербии и непризнанной республики.

Как следует из опубликованного накануне документа, в нем прописаны взаимное признание паспортов, отказ Белграда от представительства Приштины на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также дальнейшая работа над нормализацией отношений.

Боррель так и не ответил журналистам - подписано соглашение или речь идет только о некой устной договоренности. Между тем сейчас Запад многократно усилил давление на Белград. Однако пока президент Вучич по-прежнему заявляет, что его страна ни в каком виде не признает независимость Косова.

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