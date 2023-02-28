Япония ввела новые антироссийские санкции

Москва призывала Токио отказаться от антироссийских шагов

Японские власти ввели новый спектр санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказало Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Черный список персональных санкций разделен на две части. В первой из них — 39 человек, в том числе заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников, начальник Управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.

Во вторую часть списка Токио включил лиц из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это, в частности, глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, Владимир Бобрищев из Херсона, командир батальона "Беркут" в Херсоне Геннадий Гаркуша.

В перечень подсанкционных организаций внесены НПО "Квант", судостроительный завод "Вымпел", МКБ "Факел" имени академика П. Д. Грушина, ОАО "Радиоавионика", АО "Равенство", Петровский электромеханический завод "Молот" и другие — всего 73 юрлица.

Также ожидается, что будет расширен запрет на экспорт некоторых товарных категорий. Предположительно, эти новые ограничения, которые пока официально не объявлены, коснутся беспилотников, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки в ходе личной встречи, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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