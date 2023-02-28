В России занялись возрождением агитбригад

Они активно работали в годы Великой Отечественной войны

Министерство культуры России формирует агитационные бригады в сотрудничестве с Министерством обороны. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказала глава Минкульта Ольга Любимова.

Министр культуры подчеркнула, что работа ведется "очень серьезная", она идет "постоянно и слаженно".

По ее словам, "невероятно трогательно, когда из самых разных регионов, самые разные исполнители, самого разного жанра, самого разного возраста, потому что порой это исполнители старшего поколения, иногда это самые молодые, еще только формирующиеся коллективы".

Любимова заявила в эфире телеканала "Россия 24", что артисты и исполнители просят дать им возможность "поучаствовать, помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они". При этом "где-то это нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что весь российский народ является защитниками Отечества — "наших интересов, людей, культуры, языка, территории".

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