Американцы постепенно меняют свое отношение к украинскому конфликту

Уже представители не только республиканцев, но и демократов ставят под вопрос целесообразность дальнейшего выделения помощи Киеву

К тому, что прибывающим гостям Белого дома обязательно нужно подать руку, киевские железнодорожники, кажется, привыкли. Как и чиновники, которые перед главой американского Минфина - вновь с протянутой рукой. Не только с посланием приехала Джанет Йеллен, но и с заполненным американским президентом чеком - сумму в миллард с лишним долларов.

"Мы вас так сильно любим, что мы готовы отдать вам все! Эти деньги не направят в отравленный Огайо. Деньги достаются Зеленскому и его жене", - прокомментировал ситуацию ведущий Fox News Такер Карлсон.

После экологической катастрофы в Огайо американцы по-иному стали реагировать на происходящее на Украине. Уже представители не только республиканцев, но и демократов ставят под вопрос целесообразность дальнейшего выделения помощи Киеву.

"Мы дали Украине более 100 миллиардов долларов. Но у нас нет отчета о том, как были потрачены деньги. На что ушли наши деньги?", - задался вопросом Байрон Дональдс, член Палаты представителей США.

Задумались над этим и в Германии. Мало того, что госдолг страны уже перевалил за 2 триллиона евро, так еще и процентная ставка по выплатам резко взлетела. Министерство финансов бьет тревогу. Процентное бремя федерального правительства выросло с 4 до почти 40 миллиардов евро с 2021 года. Это деньги, которых в будущем не хватит на что-то другое - на образование, цифровизацию, инвестиции в защиту климата.

Решение пока одно - сдерживать рост долгов. Но как? Недавно Зеленский прямо обвинил немецкого канцлера в том, что тот оказывает недостаточную помощь для победы над Россией. Олаф Шольц - не из тех, кто бьет по столу кулаком, но даже он не выдержал: "Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. Мы делаем больше, чем многие другие страны".

При этом Шольц дал понять, что цель Европы - не победить Россию, а лишь помочь Украине обороняться. Но после того, как Киеву удалось-таки - не без помощи США - выпросить у Германии танки, там, кажется, решили, что если долго просить, дадут и истребители.

"Фактически у нас самый молодой самолет в составе воздушных сил - это Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости. И когда иностранные журналисты спрашивают, зачем вам истребители F-16, я отвечаю: наши самолеты вдвое старше пилотов", - сказал Юрий Игнат, официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Тем, что вероятность поставки Украине истребителей высока, обеспокоены в Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан считает, что после этого некоторые страны, вероятно, дойдут до того, что решат отправить на Украину свои воска, чего категорически допустить нельзя. Европа все сильнее втягивается в войну. Но хотят ли этого рядовые европейцы? Яркий пример: неудавшаяся украинская провокация. Русский танк в центре Берлина немцы усыпали цветами в знак поддержки российской армии. Тогда танк огородили забором, а сегодня и вовсе убрали.

Но символическая акция набирает обороты: цветы у танков в Риге, Таллине, Вильнюсе. Впрочем, там власти не дремлют и начали расследование.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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