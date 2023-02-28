Лавров обсудил с Алиевым совместные проекты России и Азербайджана

Встреча состоялась в Баку

В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Азербайджана Ильхама Алиева, приуроченная к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии, передает "ТВ Центр".

Стороны обсудили разработку совместных проектов, которые будут иметь в том числе глобальный характер. Глава нашего МИД также передал дружеские пожелания от Владимира Путина, подчеркнув, что российский лидер уделяет большое внимание развитию взаимодействия между странами.

Кроме того, Лавров поблагодарил Алиева за внимание к поддержке русского языка. Речь зашла и о вопросах региональной безопасности.

"Многие наши коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес, чтобы способствовать продвижению по пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Мы, как неоднократно говорил президент Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих стран и народов", - указал Лавров.

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