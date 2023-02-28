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Сугробы в полметра: на Мальорку обрушился мощный шторм

11:43
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Во время снегопада намело сугробы высотой в полметра

Испанская Мальорка - во власти стихии, передает "ТВ Центр".

На курортный остров обрушился шторм "Джульетта". Объявлен красный уровень погодной опасности.

Во время снегопада намело сугробы высотой в полметра. А температура опустилась до рекордных для этих мест минусовых значений. И при этом - шквалистый ветер, который сегодня только усилится.

Из-за погодной аномалии жители населенного пункта Вальдемоса остались без электричества. Между некоторыми городами прервано регулярное автобусное сообщение. Отменили и паромные рейсы. Закрыты дороги в горах. Власти призывают жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома.

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