МИД России оценил перспективы создания единой валюты БРИКС

В этом процессе есть определенные сложности

Процесс создания единой валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) имеет ряд сложностей, но есть и альтернативные решения. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.

Дипломат напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недавно озвучил инициативу создания единых валют в рамках объединения при использовании во взаимных расчетах. При этом президент России Владимир Путин еще в июне 2022 года предложил подумать над возможностью учреждения международной резервной валюты на основе корзины валют государств БРИКС.

Панкин указал, что доля недолларовых операций между странами БРИКС неуклонно растет, поэтому "неудивительно, что звучат идеи создания единой валюты объединения".

Хотя существуют определенные сложности в данном вопросе, есть альтернативные решения, рассказал замминистра. В частности, можно было бы рассматривать гипотетическую валюту БРИКС не как замену национальным, а в качестве нового перспективного многостороннего инструмента, основанного на корзине валют стран — участниц объединения. Одна из ранее предложенных моделей предполагает функционирование валюты БРИКС в качестве резервной по аналогии со специальными правами заимствования, выпускаемыми МВФ.

Этот вариант также требует углубленной проработки, а переход двух или нескольких стран на единую валюту может оказаться достаточно непростым процессом, цитирует Панкина ТАСС.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах создания единой валюты группы БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите этого объединения в августе. Задача, по словам Лаврова, — оградить наши общие интересы от долларовых механизмов, которыми Запад сейчас грубо злоупотребляет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"