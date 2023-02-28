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Российским огородникам упростят правила использования участков

10:41
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Такая работа уже ведется правительством

Заместитель главы российского правительства Виктория Абрамченко поручила сформулировать для российских садоводов и огородников понятные и прозрачные правила функционирования их участков. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказали в пресс-службе вице-премьера.
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Абрамченко подчеркнула, что наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят гражданам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и в конечном счете организовать жизнь за городом по современным стандартам.

Министерству природы вместе с Союзом садоводов поручено проработать вопрос о добыче садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами подземных вод, а также об упрощенном получении права использовать поверхностные водоемы для снабжения хозяйств.

Минцифры поручено подготовить разъяснения для садоводов и огородников о возможностях и функциях Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Наряду с этим предстоит рассмотрение вопросов о продаже продукции, выращенной садоводами и огородниками, о включении их участков в границы населенных пунктов, о практике разведения на садовых и огородных земельных участках домашней птицы и кроликов, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал и добивается впечатляющих успехов во всех сферах агропромышленного комплекса. Глава государства отметил, что российское фермерство укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и повышении качества жизни на селе.

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