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В Крыму из-за аварии без воды остались десятки тысяч людей

10:33
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Приостановлены занятия в школах

Водоснабжение нарушено в городах Красноперекопск, Евпатории, а также в ближайших крымских селах.

На водопроводах случилась авария, ведутся ремонтные работы сообщили местные власти.

Без воды остались несколько десятков тысяч приостановлены занятия в школах и посещение детских садов, по городу организован развоз питьевой воды, передает РИА Новости.

В пресс-службе "Воды Крыма" сообщили, что ограничения подачи воды связано с аварией на сетях холодного водоснабжения.

Как ожидается, водоснабжение в Красноперекопске восстановят к вечеру сегодняшнего дня, а в Евпатории – 1 марта.

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