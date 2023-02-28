В Крыму из-за аварии без воды остались десятки тысяч людей

Приостановлены занятия в школах
Водоснабжение нарушено в городах Красноперекопск, Евпатории, а также в ближайших крымских селах.
На водопроводах случилась авария, ведутся ремонтные работы сообщили местные власти.
Без воды остались несколько десятков тысяч приостановлены занятия в школах и посещение детских садов, по городу организован развоз питьевой воды, передает РИА Новости.
В пресс-службе "Воды Крыма" сообщили, что ограничения подачи воды связано с аварией на сетях холодного водоснабжения.
Как ожидается, водоснабжение в Красноперекопске восстановят к вечеру сегодняшнего дня, а в Евпатории – 1 марта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"