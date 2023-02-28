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Строительные работы на путепроводе через реку Сходня планируют завершить в 2026 году

11:01
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Реализация проекта ведется в рамках утвержденной мэром Москвы адресной инвестиционной программы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что закончено проектирование будущих сооружений через реку Сходня и прилегающих улиц. До конца года по итогам конкурса будет определена подрядная организация.
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"Всего предусматривается строительство 2,3 километров дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги, возведение которого будет вестись силами ОАО "Российские железные дороги". Отмечу, что строительство тоннеля и улично-дорожной сети могут выполняться параллельно. Завершение реализации проекта, согласно Адресной инвестиционной программы, намечено на 2026 год", - уточнил замглавы города.

Он добавил, что в течение года начнется обустройство улиц Алабушевская, Михайловка, Александровка, Конструктора Лукина и Проектируемого проезда № 684.

Как при этом заметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сначала подрядчик проведет подготовку территории и развернет строительство улично-дорожной сети с последующей стыковкой с тоннелем, после чего будут произведены вынос и перекладка инженерных коммуникаций.

По словам Загрутдинова, новое сооружение улучшит транспортную доступность районов Силино и Крюково ЗелАО, а также подмосковного Солнечногорска.

Реализация проекта ведется в рамках утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным адресной инвестиционной программы.

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