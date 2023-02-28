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МЧС опровергло информацию о воздушной тревоге в ряде регионов

11:01
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Воздушная тревога в России официально не объявлялась

Российские компетентные органы не объявляли в российских регионах воздушную тревогу. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.
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В ведомстве пояснили, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.

МЧС России подчеркивает, что информация о воздушной тревоге является ложной и не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".

Ранее россиян предупредили о развернутой Украиной информационной войне, в ходе которой предпринимаются попытки дискредитации российских Вооруженных сил и органов власти России.

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