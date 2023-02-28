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Аэропорт "Пулково" закрыли из-за неопознанного летающего объекта

10:54
  • вторник
  • 28 февраля 2023

В городе объявлен план "Ковер"

Питерский аэропорт "Пулково" не принимает самолеты из-за неопознанного летающего объекта.

Сервис Flightradar сообщает, что гражданские самолеты не приближаются к городу.  

Введён план "Ковёр". Это означает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.

Telegram-канал BAZA утверждает, что в воздух подняты истребители. Официальные причины произошедшего пока неизвестны.

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Аэропорт "Пулково"
Аэропорт "Пулково"
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