Аэропорт "Пулково" закрыли из-за неопознанного летающего объекта

В городе объявлен план "Ковер"

Питерский аэропорт "Пулково" не принимает самолеты из-за неопознанного летающего объекта.

Сервис Flightradar сообщает, что гражданские самолеты не приближаются к городу.

Введён план "Ковёр". Это означает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.

Telegram-канал BAZA утверждает, что в воздух подняты истребители. Официальные причины произошедшего пока неизвестны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"