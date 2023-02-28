Аэропорт "Пулково" закрыли из-за неопознанного летающего объекта

В городе объявлен план "Ковер"
Питерский аэропорт "Пулково" не принимает самолеты из-за неопознанного летающего объекта.
Сервис Flightradar сообщает, что гражданские самолеты не приближаются к городу.
Введён план "Ковёр". Это означает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.
Telegram-канал BAZA утверждает, что в воздух подняты истребители. Официальные причины произошедшего пока неизвестны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"