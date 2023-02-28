В России начала снижаться заболеваемость COVID-19 и гриппом

Роспотребнадзор контролирует ситуацию

На восьмой неделе 2023 года заболеваемость коронавирусной инфекцией, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России начинает снижаться. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что за указанный период в стране зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев.

Несмотря на снижение показателей заболеваемости, в российских регионах продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Министерстве здравоохранения отметили, что для того, чтобы как можно реже болеть, необходимо любить себя и прислушиваться к своему организму. Те, кто переносят болезни на ногах, рискуют ухудшить свое состояние еще сильнее.

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