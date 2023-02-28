В России с коронавирусом госпитализировали 2053 человека

Скончались 35 пациентов

За сутки в России госпитализированы2053 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 9753 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 14365 человек, скончались 35 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1914 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 185. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1026 человек, в Московской области – 59.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22272470 случаев заболевания, зарегистрировано 396100 летальных исходов.

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