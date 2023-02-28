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МИД России отметил роль ЕАЭС в условиях санкций

11:42
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Сотрудничество в рамках организации развивается

Площадка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогла минимизировать негативные последствия санкций для двух государств — членов объединения — России и Белоруссии. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.
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Дипломат отметил роль ЕАЭС в текущей геополитической и экономической обстановке. Он не только поспособствовал сокращению отрицательных последствий санкций для России и Белоруссии, но и помог повысить стабильность экономик государств Союза.

При этом сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается достаточно динамично. Предприняты важные шаги, направленные на поддержку евразийского бизнеса и граждан, цитирует Панкина ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что негативные прогнозы относительно стабильности ЕАЭС не оправдались, во многих отраслях наблюдается рост.

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