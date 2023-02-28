Власти подтвердили временное закрытие аэропорта "Пулково"

Небо в городе тоже закрыто

Власти Санкт-Петербурга подтвердили информацию о временной приостановке рейсов в аэропорту "Пулково"

Небо в Санкт-Петербурге закрыто до 13:20 до выяснения обстоятельств произошедшего, передает газета "Известия".

Ранее СМИ сообщили, что воздушное пространство над аэропортом закрыли из-за неопознанного летающего объекта. На территории "Пулково" введен план "Ковер".

Несколько самолетов, ранее вылетевших в Санкт- Петербург, возвращаются во "Внуково". В ближайшее время возможны переносы рейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе московского аэропорта.

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