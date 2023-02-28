Киев допустил дополнительный призыв в ВСУ

Положение о всеобщей мобилизации действует на Украине с февраля 2022 года

В ряды украинской армии может быть призвано еще больше людей. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Представитель украинского Минобороны прокомментировал оценки количества военнослужащих в украинской армии — в частности, пехотинцев.

Сак заявил, что у Вооруженных сил Украины "есть достаточные резервы", причем "если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей", сообщает Bloomberg.

Ранее западные средства массовой информации отметили, что мобилизация на Украине проходит с вопиющими нарушениями. В частности, украинские военные чиновники выдают повестки на военных похоронах, блокпостах, в торговых центрах и на улицах. Нарушения происходят на фоне желания Киева восполнить потери ВСУ, вызванные в том числе боями близ Артемовска.

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