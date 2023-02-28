Москвичи останутся без ранней весны

Холода еще вернутся

Со 2 марта в Москве прогнозируется оттепельная погода, но ассоциировать ее с ранней весной не стоит. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что первый календарный день весны будет соответствовать многолетним погодным значениям, но к народным представлениям о весне такая погода "отношение имеет небольшое".

1 марта в Москве ожидается минус 5-7 градусов ночью и минус 2-4 градуса днем, ветер 6-11 м/с, небольшие осадки и облачно с прояснениями, гололедица.

Уже 2 марта днем наступит оттепель, поскольку в столичный регион будут поступать воздушные массы с Атлантики. До конца недели дневные температуры останутся на уровне около нуля. 3 марта будет самым теплым днем этой недели, в Москве ожидается до плюс 2 градусов.

Однако пока можно говорить только о календарной весне, холода еще вернутся в регион, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Московском метеобюро рассказали, что погода в столичном регионе в первые дни весны будет неустойчивой, при этом сильные снегопады не ожидаются, однако "практически каждый день у нас будет приниматься небольшой снежок".

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