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Ограничения на полеты в аэропорту "Пулково" сняты

12:14
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Воздушная гавань работает в обычном режиме

Ограничения на полеты в питерском аэропорту "Пулково" сняты.

Об этом днем в понедельник, 28 февраля, сообщили источники ТАСС и РИА Новости. Аэропорт вернулся к прежнему режиму работы. Все полеты в ближайшее время возобновятся.

Исходя из данных сервиса Flightradar на 12:05 мск, самолеты начали выходить на взлётные полосы.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство над аэропортом закрыли из-за неопознанного летающего объекта. На территории "Пулково" был введен план "Ковер".

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