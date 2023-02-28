Лавров назвал связи с Ближним Востоком и Африкой безусловным приоритетом

Россия работает над их укреплением

Развитие связей со странами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число "безусловных стратегических приоритетов" России. Такое заявление во вторник, 28 февраля, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД России обратился к участникам Ближневосточной конференции клуба "Валдай", напомнив про беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США в свете ситуации на Украине.

Лавров подчеркнул, что, несмотря на действия западных стран, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами.

Москва продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, будет содействовать в преодолении кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран, цитирует заявление российского министра РИА Новости.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Россия эффективно отвечает на запросы африканского государства по укреплению сил безопасности и обороны.

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