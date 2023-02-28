Участники клуба "Валдай" обсуждают в Москве развитие Ближнего Востока

На конференцию приехали эксперты и политики из 50 стран

Развитие Ближнего Востока на фоне глобального кризиса безопасности обсуждают сегодня участники Международного дискуссионного клуба "Валдай". Новая конференция открылась в Москве, передает "ТВ Центр".

На нее приехали эксперты и политики из 50 стран, в том числе Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Сирии, Израиля, Турции.

Распад западно-центричной системы миропорядка отражается на странах Ближнего Востока. Происходят изменения на рынке углеводородов, перестраиваются транспортные и логистические коридоры. Украинский кризис и нелегитимные антироссийские санкции выдвинули на первый план вопросы безопасности

"Они, конечно, хотят процветания и успехов. Но с учетом прошлого опыта самое важное - это безопасность. Стремление к безопасности, стремление к консолидации своей общей заставляет их выбирать свой путь. Они не против кого-то - они за себя. Фактически появляется такой новый большой региональный игрок - Ближний Восток", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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