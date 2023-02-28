Изменения в расписании: начинается масштабная реконструкция Рижского вокзала

Это необходимо в рамках развития МЦД

Самый тихий вокзал Москвы, как называют Рижский, с завтрашнего дня будет и почти безлюдным. Составы второго диаметра и дальнего пригорода будут проезжать дальше, в сторону Курского вокзала. Другие маршруты станут короче.

"На станцию Стрешнево будут переведены часть поездов Рижского направления, поезда дальних маршрутов до Волоколамска, Шаховской, Новоиерусалимской, а также до остановочного пункта Муравьево, будут переведены на Курский вокзал. Второй диаметр будет ходить в привычном режиме, потому что сюда, на Рижский вокзал, поезда второго диаметра не заходят", - объяснила Наталья Щевелева, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Расписание меняется из-за масштабного строительства нового транспортно-пересадочного узла, который объединит три центральных диаметра - второй, третий и четвертый. На Рижском вокзале реконструируют пассажирскую зону - возведут две новые платформы и кассовый павильон. Основные работы будут проходить параллельно на станции "Москва-Рижская".

"Будут возведены новые, современные, по всем стандартам МЦД, платформы. Будут выполнены работы по реконструкции всей путевой части, заменена контактная сеть, кабельная продукция, это уже детали. Будет полностью современная инфраструктура с требованиями для пассажиров, которые предъявляются к МЦД", - указал Геннадий Присяжный, заместитель начальника ДКРС-Москва ОАО РЖД.

ТПУ "Рижская" будет выглядеть футуристично, здесь все продумано для большого потока людей. При этом исторический вокзал сможет сохранить свою атмосферу неспешности, здесь работы проводиться не будут.

Быть в потоке перемен - в традициях Рижского. В начале прошлого столетия вокзал удивил всех собственной электростанцией. Для своей эпохи он был суперсовременным и оригинальным. Здание похоже на древнерусский терем с затейливыми окнами, арками, полуколоннами и часами под высоким кокошником. В царское время и в советские годы здесь работал знаменитый ресторан.

"Блистающий канделябрами, вазами, фруктами свежайшими, великолепнейшей посудой и предупредительными официантами. Здание было построено не просто капитально, но и гениально - это настоящее зодчество, творение двух великих людей архитектора Станислава Бржозовского и Юлия Дидерихса. 1900 год, национальное мышление, древнерусский стиль. Здесь применены все приемы древних зодчих -гирьки, поребрики, переходы и так далее", - рассказал Алексей Вульфов, председатель Общества любителей железных дорог.

В парадных залах сохранилась лепнина и исторические люстры. Здание закрывать не будут, а все работы на путях планируют закончить к осени. Тогда к платформам вокзала снова вернутся поезда.

Наталья Тарасова, Тимофей Проймин, Илья Литвин, "ТВ Центр"

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