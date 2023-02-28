Жители подмосковного Лосино-Петровского спасают Орловский карьер

Место всегда привлекало отдыхающих не только пейзажем, но и чистой водой

Из дома - в карьер. В непосредственной близости от этих СНТ идет добыча песка. Сразу несколько садовых товариществ могут уйти под землю. Расстояние от таких разработок до жилых построек по всем санитарным нормам должно быть не менее 100 метров, здесь же - в 5 раз меньше!

Экскаваторы работают и днем и ночью. Люди лишились сна. Боятся лишиться своих домов. Обращались в полицию и местную администрацию. Работы не прекратились, а только увеличились.

Раньше это была глухая деревня. А в нулевые здесь начали строить садовые товарищества. И одновременно в нескольких шагах шла приватизация земли. Участок , где сейчас идет разработка песка, выкупили.

"Мы подняли документы, когда они получали. Была деревня Асеево. И было слушание. Все жители проголосовали против. У нас тоже есть документы, что жители проголосовали против, а они - глава управы и все остальное - взяли просто и незаконно перевели в промзону", - говорит местный житель.

В этой промзоне - 13 участков, а зарегистрирован всего один. Зато разработки идут по всем направлениям. По словам сельчан, если выработку не остановить, то в поселке может случиться настоящая катастрофа.

"Мы переживаем, конечно же, за то, что уйдет вода - а она, соответственно, уйдет из скважин, а если даже она и останется, она будет непригодная - ни для питья, не говоря уже о том, чтобы покормить детей", - отмечает местная жительница.

На встрече с жителями местные власти соглашаются - санитарные нормы действительно нарушены, но вот поделать с этим они ничего не могут.

"Нами установлено, что работы производит компания "Тор-2015" , у которой данные участки находятся в собственности. У них есть лицензия на выработку", - сообщил Михаил Пешков, заместитель главы администрации городского округа.

Лицензию компании "Тор-2015" выдавало Министерство экологии и природопользования Московской области. На особых основаниях.

"В условиях этой лицензии прописано: "Запрещается добыча полезных ископаемых до перевода земельных участков в целях недропользования", то есть нарушено данной организацией пункт 2.3 этих условий, в связи с чем нами выдано предостережение", - сказал Олег Прохоров, госэксперт Министерства экологии и природопользования Московской области.

Сейчас предостерегают, но почему нельзя было предотвратить эту ситуацию, возмущаются местные жители. Судя по кадастровым выпискам, эти земли - сельскохозяйственные, и добывать ископаемые здесь - запрещено. Однако владельца фирмы это не останавливает.

Садовые товарищества по всем документам появились здесь намного раньше. СНТ "Патриот" - в 2014-м, "Родниковые пруды" - в 2011-м, а садовое товарищество "Карьер" - вообще в конце 90-х. А вот разработка песка началась только сейчас. И коммерсанты намерены перевести землю в промышленную, чтобы продолжить свою деятельность.

Люди готовы отстаивать свою правду и свои дома. И надеются, что власти не допустят экологического бедствия.

Елена Сахно, Владислав Поддымский, Максим Александров, "ТВ Центр"

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