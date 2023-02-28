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На юге Москвы задержали отца и сына, торговавших наркотиками

15:27
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Они организовали целый канал поставок

На юге Москвы полицейские задержали отца и сына, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, передает "ТВ Центр".

Они организовали целый канал поставок сильнодействующих веществ в Северо-Западный федеральный округ и Мордовию.

Главу семейства поймали с поличным возле гаража в Востряковском проезде. В его машине обнаружили более семи килограммов мефедрона. В то же время по адресу проживания был задержан его сын. При нем нашли ноутбук с доступом к интернетом-магазину, через который преступники продавали координаты своих тайников с наркотиками.

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