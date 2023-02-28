Оттачивая навыки: как проходит обучение в столичном колледже полиции

В этом году две сотни выпускников смогут пройти стажировку в аэропорту "Шереметьево"

Проигрывать пошагово возможные сценарии развития опасных ситуаций для студентов столичного колледжа полиции - дело привычное. Каждое свое действие будущие стражи порядка до автоматизма отрабатывают на практике. Каждое решение - выверяют и анализируют. Ведь на службе от любой мелочи может зависеть жизнь как самого полицейского, так и тех, кто нуждается в его помощи.

Вот беспилотный летательный аппарат под управлением студентов колледжа проводит разведывательную операцию со съемкой на месте преступления. Студенты, успешно сдавшие такой практический экзамен, получат дополнительно к основной профессии еще одну специальность - оператора наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами.

Возможностей оттачивать практические навыки в условиях максимально близких к их реальной будущей работе у учащихся колледжа полиции теперь станет еще больше. Пройти стажировку в области транспортной безопасности с этого года они смогут и в крупнейшей авиагавани страны.

"Мы считаем, это очень важно, что студенты колледжа могут прийти к нам на практику и уже отрабатывать полученные знания, умения и навыки. Также принципиально важно, что студенты-выпускники не будут тратить время на подготовку и придут уже психологически, социально и профессионально адоптированными", - отметила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево".

В этом году на практику в столичный аэропорт отправится первый поток выпускников колледжа из 200 человек. За стажировку длительностью в несколько месяцев ребята смогут поработать в реальном коллективе, где у каждого будет свой наставник, и с реальными пассажирами.

Подобный опыт сотрудничества с московскими колледжами у крупных предприятий не первый. Так, к примеру, студенты образовательного комплекса градостроительства могут проходить практику в крупнейших строительных компаниях Москвы, а выпускники Московского колледжа бизнес-технологий стажируются на известном предприятии по производству авиакомплексов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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