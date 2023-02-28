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Полицейские задержали похитительницу корги в Сергиевом Посаде

15:09
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Возбуждено уголовное дело

Вельш-корги. Любимая порода Елизаветы II. Цезарь и Шанель с королевой, конечно, знакомы не были, но владельцы утверждают, что привезли их из Лондона. В Сергиевом Посаде собаки жили совсем не во дворце, а в пристройке из профнастила в гаражном кооперативе. Хозяева обустроили его изнутри - провели свет и, говорят, часто приходили к собакам. Несколько дней назад питомцы из своего жилища исчезли.

Задержанная местная жительница решила помочь собакам, так как посчитала условия их содержания плохими: породистые животные живут не в квартире, а в металлическом сарае. При этом постоянно лают, видимо, потому что им не хватает общения с человеком. Хозяева же утверждают, что корги для них - члены семьи.

Цезаря и Шанель хозяева держат для разведения, а щенков потом выставляют на продажу. По их словам, пара дает два помёта в год. И если насчет условий содержания заводчики еще могут разойтись в мнениях (корги не теплолюбивые собаки и могут находиться на улице в одиночестве какое-то время), то вот насчет темпов разведения возникают вопросы.

"Можно ли содержать корги в железном ящике в гараже? Наверное, нет. Потому что это не вопрос именно содержания собаки, сколько вопрос отношения человека к животному. Те люди, у которых были украдены собаки, относились к ним не как к любимым существам, а как к машинке, которая печатает деньги. Два помета в год от одной собаки - это запрещено международной кинологической федерацией", - отметила владелица питомника вельш-корги Алина Ковалева.

Жительнице Сергиева Посада, решившей освободить собак, вменяется кража - Цезаря и Шанель оценили в 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников.

"Нужно все решать в рамках закона и не подставлять себя. Поэтому лучше было бы обратиться в полицию о ненадлежащем содержании животных. Но, к сожалению, сейчас в законодательстве нет никаких санкций за нарушение закона, и даже оштрафовать таких владельцев нельзя", - говорит зоозащитник Юрий Карецких.

В любом случае, если нарушаются права животных, нужно сразу обратить на это внимание полиции. Чтобы потом не убеждать суд, что похищение чужого имущества - а именно им и являются по закону собаки - было совершено из лучших побуждений.

Александра Панина, "ТВ Центр" 

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