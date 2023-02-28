Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 2 миллиона рублей

Это уже четвертый штраф

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей фонд Wikimedia.

Иск был подан в связи с тем, что фонд не удалил из "Википедии" недостоверные статьи о действиях российской армии в зоне спецоперации.

В частности, речь идет о неудалении с "Википедии" статей о двух мотострелковых бригадах российской армии, а также о размещении недостоверной информации о действиях российской армии в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе СВО.

Это четвертый штраф Wikimedia по административной статье о неудалении подлежащей удалению информации. Общая сумма трех предыдущих составляет семь миллионов рублей, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"