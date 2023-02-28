Россия создаст альтернативные торговые механизмы с КНР и АСЕАН

К этому подталкивают санкции

На фоне западных рестрикций Россия намерена создавать и развивать альтернативные механизмы торговли с Китаем и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такое заявление во вторник, 28 февраля, сделал заместитель российского министра иностранных Александр Панкин.

Дипломат отметил, что в настоящее время в мировой экономике дополнительные риски провоцируются США, ЕС и странами "Большой семерки": однобокие формы энергоперехода, инфляция "печатного станка", нелегитимные барьеры для торговли российским продовольствием и удобрениями.

Все это разгоняет рост цен на базовые потребности населения и бизнеса — энергетику и продукты питания, "бьет по кошельку" рядовых граждан, подчеркнул Панкин.

Для преодоления этих вызовов Москва будет стремиться к созданию в коалиции с другими странами альтернативных, не зависящих от западной прихоти, торговых, транспортных и расчетных механизмов, цитирует замминистра ТАСС.

22 февраля президент России Владимир Путин принял в Кремле главу китайской дипломатии Ван И. Путин отметил, что в сложных международных условиях сотрудничество на международной арене между Китайской народной республикой и Российской Федерацией имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.

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