ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал "серьезный разговор" Путина с руководством ФСБ

13:00
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Президент примет участие в заседании коллегии ведомства

Выступление президента России Владимира Путина во вторник, 28 февраля, на коллегии ФСБ будет открытым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Путина "сегодня в повестке дня участие в заседании коллегии ФСБ РФ, будет выступление президента, часть которого будет открытой". Кроме того, "будет в закрытом режиме, как это традиционно бывает, большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента".

Песков отметил, что "значение ФСБ в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор".

Кроме того, на 28 февраля запланирован "целый ряд мероприятий закрытого характера, которые будут проходить в Кремле у президента, непубличные", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле рассказали, что 28 февраля на заседании, в котором примет участие глава государства, будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году. Кроме того, участникам заседания предстоит определить приоритетные задачи работы службы на 2023 год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ России
Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.