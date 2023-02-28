Кремль анонсировал "серьезный разговор" Путина с руководством ФСБ

Президент примет участие в заседании коллегии ведомства

Выступление президента России Владимира Путина во вторник, 28 февраля, на коллегии ФСБ будет открытым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Путина "сегодня в повестке дня участие в заседании коллегии ФСБ РФ, будет выступление президента, часть которого будет открытой". Кроме того, "будет в закрытом режиме, как это традиционно бывает, большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента".

Песков отметил, что "значение ФСБ в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор".

Кроме того, на 28 февраля запланирован "целый ряд мероприятий закрытого характера, которые будут проходить в Кремле у президента, непубличные", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле рассказали, что 28 февраля на заседании, в котором примет участие глава государства, будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году. Кроме того, участникам заседания предстоит определить приоритетные задачи работы службы на 2023 год.

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