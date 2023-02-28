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Минобороны сообщило о тренировке сил Западной зоны ПВО

13:12
  • вторник
  • 28 февраля 2023

В практической части тренировки были задействованы истребители

Минобороны сообщило, что дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону  провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами.

"28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", - приводит сообщение ТАСС.

Как добавили в ведомстве, в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Самолеты совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

Ранее власти Санкт-Петербурга подтвердили информацию о временной приостановке рейсов в аэропорту "Пулково".

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