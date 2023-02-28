В Кремле прокомментировали ситуацию с "ЧВК Рёдан"

Это псевдосубкультура со знаком минус

Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями "ЧВК Рёдан".

Эта псевдосубкультура не дает ничего хорошего российской молодежи, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).

О субкультуре "ЧВК Рёдан" стало известно после массовых драк с ее участниками в российских торговых центрах. В регионах прошли задержания.

Название "ЧВК Рёдан" взято из манги Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка "Геней Рёдан". Участники носят длинные темные волосы и значки паука на одежде, выступают против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности", уточняет РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"