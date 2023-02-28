ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле прокомментировали ситуацию с "ЧВК Рёдан"

13:41
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Это псевдосубкультура со знаком минус

Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями "ЧВК Рёдан".

Эта псевдосубкультура не дает ничего хорошего российской молодежи, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).

О субкультуре "ЧВК Рёдан" стало известно после массовых драк с ее участниками в российских торговых центрах. В регионах прошли задержания.

Название "ЧВК Рёдан" взято из манги Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка "Геней Рёдан". Участники носят длинные темные волосы и значки паука на одежде, выступают против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности", уточняет РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.