Столтенберг скептически оценил перспективы членства Украины в НАТО

Киев стремится в Альянс в расчете на его принцип коллективной обороны

Членство Украины в Североатлантическом альянсе является лишь "отдаленной перспективой". Такое заявление сделал во вторник, 28 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик напомнил, что члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом Альянса. Однако Столтенберг подчеркнул, что "в то же время, это отдаленная перспектива", не назвав конкретные сроки возможного принятия Украины в НАТО.

Генсек НАТО назвал самым важным в настоящее время сохранение суверенитета и независимости Украины, что требует сохранения поддержки ее властей.

При этом Столтенберг подчеркнул, что после окончания конфликта на Украине необходимо добиться гарантий, что "такое не повторится, в том числе, путем усиления военных возможностей Киева", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране недостаточно "просто поддержки" от НАТО. Политик отметил, что Киев не удовлетворен одной лишь риторикой об "открытых дверях" Североатлантического альянса и ждет реальные "шаги вперед".

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