ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столтенберг скептически оценил перспективы членства Украины в НАТО

13:39
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Киев стремится в Альянс в расчете на его принцип коллективной обороны

Членство Украины в Североатлантическом альянсе является лишь "отдаленной перспективой". Такое заявление сделал во вторник, 28 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отверг китайский мирный план по Украине
У НАТО заканчиваются снаряды для отправки на Украину

Политик напомнил, что члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом Альянса. Однако Столтенберг подчеркнул, что "в то же время, это отдаленная перспектива", не назвав конкретные сроки возможного принятия Украины в НАТО.

Генсек НАТО назвал самым важным в настоящее время сохранение суверенитета и независимости Украины, что требует сохранения поддержки ее властей.

При этом Столтенберг подчеркнул, что после окончания конфликта на Украине необходимо добиться гарантий, что "такое не повторится, в том числе, путем усиления военных возможностей Киева", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране недостаточно "просто поддержки" от НАТО. Политик отметил, что Киев не удовлетворен одной лишь риторикой об "открытых дверях" Североатлантического альянса и ждет реальные "шаги вперед".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.