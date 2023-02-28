Россия назвала условие переговоров с НАТО по ДСНВ

Из-за недружественных шагов Запада Москва приостановила участие в этом договоре

Российская сторона готова вести переговоры с НАТО о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако в этом случае в сферу охвата нового договора должны входить ядерные потенциалы Великобритании и Франции. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Сенатор напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что "мы не против участия НАТО в дальнейших переговорах по данной проблематике". Однако это "будет подразумевать, естественно, включение в сферу охвата этого или следующего договора, ДСНВ-4 условно, ядерных потенциалов Великобритании и Франции".

При этом Чижов выразил мнение, что пока говорить о конструктивных переговорах и о договоренностях в этой сфере было бы сложно, поскольку "нынешний уровень геополитической конфронтации и напряженности в мире таков, что любые переговоры представляются достаточно проблемными".

Однако, когда это станет возможным, Россия будет настаивать на включении в договор ядерных потенциалов Великобритании и Франции, заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, хотя речь о полном выходе из договора не идет.

В российском Минобороны при этом уточнили, что Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, а процесс обмена уведомлениями в рамках соглашения "существует и будет реализован в полном объеме".

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