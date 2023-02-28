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Минобороны заявило о подавлении атак беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее

13:51
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Инцидент произошел в ночь на вторник

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.

Об этом во вторник сообщили в Минобороны России. Попытка применения беспилотников была предпринята в ночь на 28 февраля.

"Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС России БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета", - сказали в ведомстве.

Один беспилотник упал в поле, другой "не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры".

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