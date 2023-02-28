Умер сценарист "Короля Льва" и старейший аниматор Disney

Он застал период руководства самого Уолта Диснея

Умер аниматор, режиссер, продюсер и художник-сказочник Барни Мэттинсон.

Ему было 87 лет. Мэттинсон был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который трудился в компании, когда ею руководил Уолт Дисней.

"В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios, и почти 70 лет он жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас", - высказался режиссер "Райи и последнего дракона" Дон Холл.

Мэттинсон работал над такими мультфильмами, как "Аладдин", "Красавица и чудовище", "Король лев", "Покахонтас", "Тарзан", "Мулан", "Леди и Бродяга", "Горбун из Нотр-Дама" и другими.

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