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Власти ДНР прокомментировали появление танков Leopard в районе Артемовска

14:21
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Любая техника противника является законной целью для российских военных

Появились заявления о том, что в районе Артемовска замечены танки немецкого производства Leopard. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
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Чиновник заявил, что "сенсации делать из этого не стоит", тем более "учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как Leopard".

Гагин подчеркнул, что танки Leopard, как любая военная техника, используемая украинской армией, является законной целью для поражения российскими военными в рамках спецоперации.

Кроме того, советник врио главы ДНР заявил в эфире телеканала "Россия", что уже понятно, что Украина потеряла Артемовск — вопрос только в дате, когда это произойдет.

17 февраля глава германского Министерства обороны Борис Писториус заявил, что немецкие танки Leopard будут поставлены Украине "самое позднее в последнюю неделю марта".

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