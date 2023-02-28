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В Химках местный житель устроил гонку с полицией

14:57
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Инспекторы хотели остановить злоумышленника для проверки документов

Мчался по городским улицам и пытался скрыться во дворах - в Химках задержан водитель, который устроил гонки с полицией, сообщает "ТВ Центр".

Инспекторы хотели остановить злоумышленника для проверки документов, но тот проигнорировал требования, а, наоборот, прибавил скорость. Полицейские начали преследование, одновременно запросив подкрепление у коллег. В какой-то момент иномарку удалось заблокировать. Водитель пытался сбежать, но его быстро догнали и доставили в отделение.

"Им оказался местный житель, ранее лишенный права управления транспортными средствами за грубые нарушения правил дорожного движения и не имеющий полиса ОСАГО. В отношении него составлены протоколы по пяти статьям КоАП", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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Гонка с полицией
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