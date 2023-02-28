Украина объяснила возведение укреплений у границы с Приднестровьем

В Кремле отмечали, что обстановка в регионе непростая

Украина в течение года укрепляла позиции на границе возле непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Чиновник подтвердил, что Украина проводит фортификационные работы в районе границы с Приднестровьем, а "силы обороны, в том числе подразделения Госпогранслужбы, усилили это направление".

При этом "происходит не только усиление подразделениями, но и проведение всех необходимых инженерных фортификационных работ для того, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые мероприятия, пребывая на этом направлении", заявил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы Украины заявил, что провокации на данном участке могут возникнуть в любой момент, поэтому по решению украинского правительства на границе с Приднестровьем закрыты все пункты пропуска, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстановка в Приднестровье является объектом пристального внимания Москвы, поскольку "ситуация неспокойная, она провоцируется извне". Чиновник напомнил, что "наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации".

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