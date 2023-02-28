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"Не навреди": Лавров рассказал о политике России на Южном Кавказе

14:41
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Гражданская миссия ЕС в Армении вызывает много вопросов с точки зрения легитимности

Россия готова организовать диалог Еревана и Баку. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает "ТВ Центр".

Глава нашей дипломатии - сейчас с официальным визитом в Баку. Поездка приурочена к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии. Также российский министр отметил, что гражданская миссия ЕС в Армении вызывает много вопросов с точки зрения легитимности.

"Мы руководствуемся принципом, который можно описать как "не навреди". Далеко не все игроки, прежде всего которые вдалеке расположены от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами, а хотят здесь работать не в пользу кого-то, а против кого-то. Мы это видим, но я убежден, что это видят и непосредственно вовлеченные в процесс стороны", - подчеркнул Лавров.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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