Беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье

Никто не подстрадал
Беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Московской области.
Инцидент произошел вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна. Пострадавших нет.
"Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем telegram-канале.
Произошедшим занимаются ФСБ и другие компетентные органы. Безопасности жителей ничего не угрожает, подчеркнул губернатор.
Ранее telegram-каналы BAZA и SHOT написали, что беспилотник упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции "Газпрома".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"