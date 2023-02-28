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Беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье

14:32
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Никто не подстрадал

Беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Московской области.

Инцидент произошел вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна. Пострадавших нет. 

"Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

Произошедшим занимаются ФСБ и другие компетентные органы. Безопасности жителей ничего не угрожает, подчеркнул губернатор.

Ранее telegram-каналы BAZA и SHOT написали, что беспилотник упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции "Газпрома".

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