Минкульт опроверг составление списков запрещенных писателей

Глава ведомства назвала такие сообщения фейком

Сообщения о том, что в России якобы формируют перечни запрещенных авторов произведений литературы, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказала российский министр культуры Ольга Любимова.

Любимова рассказала в эфире телеканала "Россия 24", что такая информация "очень обижает самих сотрудников библиотек, которые никакую такую работу не выполняли, впервые о ней слышат, с удивлением звонят нам и говорят, а что нам делать, откуда это все и почему это взялось".

Глава Минкультуры подчеркнула, что ее ведомство никогда не занималось подобной деятельностью, "никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал". Также "книжки никакие мы не убирали", заверила министр.

Ранее в Минкульте заявили, что уехавшие из России деятели культуры "абсолютно логично" покидают афиши государственных культурных учреждений. Ведомство указало на большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений.

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