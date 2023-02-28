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Столтенберг оценил риски расширения помощи Украине

15:20
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Альянс неоднократно заверял Киев в своей поддержке

Расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска дополнительной эскалации конфликта. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг скептически оценил перспективы членства Украины в НАТО

Политик выступил на международной конференции в Хельсинки, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине.

Столтенберг заявил, что "некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации", однако "с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует".

При этом генсек НАТО повторил свой ранее уже высказанный тезис о том, что "гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в НАТО "ненавидят и боятся" Россию, при этом для Североатлантического альянса "риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны".

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