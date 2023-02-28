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Путин призвал ФСБ и далее помогать армии в решении задач СВО

18:00
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Президент поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам

Федеральная служба безопасности должна и далее помогать армии в решении задач специальной военной операции, прежде всего, по линии контрразведки. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсантам

Президент отдельно остановился на основных приоритетах предстоящей работы ФСБ. Повышенное внимание, по его словам, предстоит уделить становлению органов безопасности в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, укреплению их оперативного и кадрового потенциала.

Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы, а на пути диверсионных групп необходимо поставить надежный заслон, отмечает "ТВ Центр".

"Западные спецслужбы традиционно всегда активно работали "по России", а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом реагировать. По-прежнему актуальная задача – противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло", - заявил Путин.

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