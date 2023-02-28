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Россия призовет G20 переходить на национальные валюты

15:39
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Москва стремится к диверсификации внешнеторговых связей

Российская делегация на встрече руководителей МИД государств — членов "Группы двадцати" (G20) выступит с призывом к переходу на национальные валюты во взаимных расчетах. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказали в Министерстве иностранных дел России.
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1 и 2 марта в Индии пройдет встреча министров иностранных дел G20, в которой также примут участие главы МИД 40 крупнейших экономик мира. Она состоится через несколько дней после встречи глав финансовых ведомств "Группы двадцати" в Бангалоре.

Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва намерена представить предложения по диверсификации внешнеторговых связей и логистических коридоров, выступить с инициативой по состыковке расчетных механизмов, а также по переходу на независимые страховые схемы, сообщает РИА Новости.

Ранее Россия и Китай согласовали оплату поставок российского газа Пекину в национальных валютах. В ноябре 2022 года китайская сторона оплатила российские энергоресурсы на паритетной основе в рублях и юанях.

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