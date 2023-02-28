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Морозы до минус 15 градусов обещают москвичам в марте

15:58
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Ранней весны в столичном регионе не будет

В марте жителей Москвы и Подмосковья ожидают значительные колебания температуры воздуха. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичам пообещали неустойчивую погоду в первые дни весны

Как уточнил метеоролог, в конце недели в Москве температура будет заметно выше нормы. 3 и 4 марта столбики термометров покажут значения, превышающие норму примерно на 3 градуса.

Однако на следующей неделе прогнозируется понижение температуры, по ночам ожидаются двузначные значения со знаком минус, рассказал Вильфанд. Морозы могут достигать 10-15 градусов.

Эксперт подчеркнул, что с точки зрения метеорологов "нормальный март — зимний месяц", сообщает "Интерфакс".

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что со 2 марта в Москве прогнозируется оттепельная погода, но ассоциировать ее с ранней весной не стоит. Первый календарный день весны будет соответствовать многолетним погодным значениям, но к народным представлениям о весне такая погода "отношение имеет небольшое".

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